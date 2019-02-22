Вклад "Новогодний чулок VIP-2" доступен для открытия только 21 февраля 2019 годаПримсоцбанк вклады
Вклад "Новогодний чулок VIP-2" доступен для открытия только 21 февраля 2019 года.
ПримСоцБанк
ПримСоцБанк
- Валюта вклада: рубли
- Срок вклада - 367 дней
- Процентная ставка - 8% годовых
- Капитализация процентов - ежемесячная
- Минимальная сумма вклада - 5 млн. ₽
- Пополнение вклада возможно в течение 180 дней на сумму от 1 млн. ₽
- Пролонгация вклада не предусмотрена
- Все вклады физических лиц в банке Примсоцбанк на сумму до 1 400 000 ₽ застрахованы.
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