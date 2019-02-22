Вклад "Новогодний чулок VIP-2" доступен для открытия только 21 февраля 2019 года



ПримСоцБанк (12808 bytes)
ПримСоцБанк
Вклад "Новогодний чулок VIP-2" доступен для открытия только 21 февраля 2019 года.

  • Валюта вклада: рубли
  • Срок вклада - 367 дней
  • Процентная ставка - 8% годовых
  • Капитализация процентов - ежемесячная
  • Минимальная сумма вклада - 5 млн. ₽
  • Пополнение вклада возможно в течение 180 дней на сумму от 1 млн. ₽
  • Пролонгация вклада не предусмотрена
  • Все вклады физических лиц в банке Примсоцбанк на сумму до 1 400 000 ₽ застрахованы.





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