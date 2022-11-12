Вклад «Новогодний» в Промтрансбанке

Вклад «Новогодний» в ПромтрансбанкеДепозиты вклады Промтрансбанк
Банк ПТБ - единственный башкирский банк - в преддверии нового года запускает c 14 ноября 2022 года вклад в рублях «НОВОГОДНИЙ» с выгодными условиями.
Основные условия по вкладу:
- ставка 8,1 %* годовых,
- срок вклада 370 дней,
- ежеквартальное причисление процентов,
- минимальная сумма 10 000 рублей,
- дополнительные взносы первые 30 дней.
* ставка для пенсионеров и подписчиков официальных групп банка в ВКонтакте и Телеграм.
Проценты причисляются к основной сумме вклада ежеквартально, тем самым еще больше повышается капитализация депозита.
ПТБ включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов. В соответствии с действующим российским законодательством все вклады в банке застрахованы государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Максимальная сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн. рублей.
Вклады ПТБ – это выгодные процентные ставки, надежный способ хранения накоплений, высокий уровень обслуживания, а также широкая линейка депозитов, предоставляющая возможность выбрать для себя оптимальный вариант размещения денежных средств как в рублях, так и в иностранной валюте.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка, по телефону +7(347)299-99-99 или в WhatsApp, Telegram +7(967)749-49-49.
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