Вклад «Новогодний» в Промтрансбанке



Банк ПТБ - единственный башкирский банк - в преддверии нового года запускает c 14 ноября 2022 года вклад в рублях «НОВОГОДНИЙ» с выгодными условиями.

Основные условия по вкладу:

  • ставка 8,1 %* годовых,
  • срок вклада 370 дней,
  • ежеквартальное причисление процентов,
  • минимальная сумма 10 000 рублей,
  • дополнительные взносы первые 30 дней.

* ставка для пенсионеров и подписчиков официальных групп банка в ВКонтакте и Телеграм.

Проценты причисляются к основной сумме вклада ежеквартально, тем самым еще больше повышается капитализация депозита.

ПТБ включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов. В соответствии с действующим российским законодательством все вклады в банке застрахованы государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Максимальная сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн. рублей.

Вклады ПТБ – это выгодные процентные ставки, надежный способ хранения накоплений, высокий уровень обслуживания, а также широкая линейка депозитов, предоставляющая возможность выбрать для себя оптимальный вариант размещения денежных средств как в рублях, так и в иностранной валюте.

Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка, по телефону +7(347)299-99-99 или в WhatsApp, Telegram +7(967)749-49-49.




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