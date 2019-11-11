Вклад «Новогодний VIP» доступен для открытия 11 ноября 2019 г



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Уведомляем, что в течение 11 ноября 2019 года клиенты Примсоцбанка могут оформить вклад «Новогодний VIP».
Вклад с первоначальным взносом от 5 миллионов рублей открывается на срок 367 дней. Ставка по вкладу составляет 6.8% годовых, предусмотрена ежемесячная капитализация.

Возможно пополнение в течение всего срока действия вклада.

Возможно проведение расходных операций в разммере выплаченных процентов. Досрочное расторжение вклада в период с 1 по 180 день производится по ставке "до востребования" - 0,01% годовых. С 181 по 366 день - 4% годовых. Пролонгация и открытие вклада в пользу третьих лиц не предусмотрены.



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