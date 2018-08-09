Вклад «Онлайн Хит Сезона» от Русского Ипотечного Банка

Вклад «Онлайн Хит Сезона» от Русского Ипотечного БанкаРусский ипотечный банк (РИБ) бонусы вклады условия по вкладам
С 9 августа 2018 года в Русском Ипотечном Банке стартует вклад «Онлайн Хит Сезона». Основные условия по вкладу:
- Срок вклада - 425 дней.
- Минимальная сумма вклада – 1 млн. рублей
- Процентная ставка - 6.85% годовых в рублях.
Банк предлагает следующие бонусы при оформлении вклада «Онлайн Хит Сезона»:
- 0.69% от суммы межбанковского перевода в рублях - за межбанковское пополнение вклада,
- 0.25% годовых к процентной ставке по вкладу - за подачу заявки на открытие вклада «Онлайн Хит Сезона» через интернет-банк.
Подробную информацию о том, как подключиться к интернет-банку и еае открыть онлайн-вклад через интернет-банк можно получить на сайте банка.
Источник: Русский Ипотечный Банк, 08.08.2018
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