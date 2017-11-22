Вклад «Онлайн» от АКИБАНКа.АКИБАНК вклады условия по вкладам
АКИБАНК постоянно совершенствует Интернет-банк для физических лиц, увеличивая количество электронных сервисов, которые клиенты банка могут получить дистанционно, не выходя из дома. Один из предлагаемых сервисов – это открытие вклада «Онлайн», который может совершить любой клиент – держатель карты АКИБАНКа, имеющий доступ в Интернет банк, моментально, без подписания бумаг и предоставления документов.
Вклад «Онлайн» представлен в трёх вариантах с различными сроками:
|Варианты вклада
|Срок вклада (дней)
|Процентная ставка
|1.
|31
|4,00%
|2.
|93
|6,50%
|3.
|186
|7,50%
Условия по вкладу «Онлайн» АКИБАНКа:
- Валюта - рубли РФ.
- Минимальная сумма первоначального взноса - 1 000 руб.
- Дополнительные вложения (период) - в течение всего срока вклада.
- Частичные изъятия - не допускаются.
- Выплата процентов - в конце срока.
- Пролонгация по вкладу - не предусмотрена.
- При досрочном закрытии вклада - проценты выплачиваются по ставке «До востребования».
По окончании срока сумма вклада и начисленные проценты вернутся на банковскую карту. Основными выгодами для вкладчика являются:
- возможность оформить депозит в любое время суток, в выходные и праздничные дни;
- отсутствие необходимости посещать банк.
Для оформления вклада «Онлайн», необходимо выполнить несколько простых шагов:
- выбрать раздел - «Вклады»,
- далее выбрать - «Открыть вклад»,
- из представленного перечня вкладов - выбрать нужный,
- Указать сумму депозита и свой счет/карты в АКИБАНКе (для перевода с него).
- Прочитать и подтвердить условия обслуживания и тарифами банка.
- Нажмите « Далее» - ваш вклад открыт.
- Уведомление об открытии вклада будет направлено сообщением в системе Интернет-банк.
Все вклады АКИБАНКа застрахованы!
Дополнительную информацию о вкладе и порядке его открытия можно получить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
Источник: АКИБАНК, 21.11.2017
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