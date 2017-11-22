Вклад «Онлайн» от АКИБАНКа.



АКИБАНК постоянно совершенствует Интернет-банк для физических лиц, увеличивая количество электронных сервисов, которые клиенты банка могут получить дистанционно, не выходя из дома. Один из предлагаемых сервисов – это открытие вклада «Онлайн», который может совершить любой клиент – держатель карты АКИБАНКа, имеющий доступ в Интернет банк, моментально, без подписания бумаг и предоставления документов.

Вклад «Онлайн» представлен в трёх вариантах с различными сроками:

Варианты вкладаСрок вклада (дней)Процентная ставка
1.314,00%
2.936,50%
3.1867,50%

Условия по вкладу «Онлайн» АКИБАНКа:
  • Валюта - рубли РФ.
  • Минимальная сумма первоначального взноса - 1 000 руб.
  • Дополнительные вложения (период) - в течение всего срока вклада.
  • Частичные изъятия - не допускаются.
  • Выплата процентов - в конце срока.
  • Пролонгация по вкладу - не предусмотрена.
  • При досрочном закрытии вклада - проценты выплачиваются по ставке «До востребования».

По окончании срока сумма вклада и начисленные проценты вернутся на банковскую карту. Основными выгодами для вкладчика являются:
  1. возможность оформить депозит в любое время суток, в выходные и праздничные дни;
  2. отсутствие необходимости посещать банк.

Для оформления вклада «Онлайн», необходимо выполнить несколько простых шагов:
  • выбрать раздел - «Вклады»,
  • далее выбрать - «Открыть вклад»,
  • из представленного перечня вкладов - выбрать нужный,
  • Указать сумму депозита и свой счет/карты в АКИБАНКе (для перевода с него).
  • Прочитать и подтвердить условия обслуживания и тарифами банка.
  • Нажмите « Далее» - ваш вклад открыт.
  • Уведомление об открытии вклада будет направлено сообщением в системе Интернет-банк.

Все вклады АКИБАНКа застрахованы!

Дополнительную информацию о вкладе и порядке его открытия можно получить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).

Источник: АКИБАНК, 21.11.2017



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