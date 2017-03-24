Вклад «Почётный клиент» от Международного банка Санкт-Петербурга

Вклад «Почётный клиент» от Международного банка Санкт-ПетербургаБанк МБСП вклады процентная ставка условия по вкладам
C 22 марта Банк МБСП запускает вклад «Почётный клиент». Вклад является развитием программы лояльности для вкладчиков.
Вклад открывается следующим клиентам:
- клиенту, у которого ранее был открыт срочный вклад в банке, срок действия которого истёк 22 марта 2017 года или позднее, и который не был расторгнут досрочно.
- Клиентам, у которых срок действия вкладов истёк ранее 22 марта, но вклад не был истребован и денежные средства были размещены на счёте до востребования по состоянию на эту дату.
Основные условия вклада «Почётный клиент» следующие:
- Минимальная сумма вклада от 300 тысяч рублей, от 3 тысяч долларов США или евро.
- Срок вклада 181 или 367 дней.
- Ставки до 9,4% в рублях и до 2,5% в валюте.
Подробную информацию читайте на сайте банка в условиях вклада в Вашем регионе.
Источник: Банк МБСП, 22.03.2017.
Комментарий Банкиршы:
АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП) — достаточно крупный универсальный частный бан, который входит в первую сотню банков России по основным экономическим показателям. Банк зарегистрирован в 1989 году в Санкт-Петербурге, с 1999 года ведёт работу под брендом «МБСП». Банк представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Банк является участником Системы страхования вкладов. Генеральная лицензия Банка России №197.
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