Вклад «Таврический Максимум» - ставка 9,41%Депозиты вклады Банк «Таврический»
20 января 2022 г. Таврический Банк повысил ставки по рублевым депозитам. Доходность флагманского вклада «Таврический Максимум» выросла до 9,41% годовых.
Ставка действует при открытии вклада онлайн на 367 дней, минимальная сумма депозита – 50 000 рублей. Внесение дополнительных взносов не допускается, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении расчет процентов осуществляется по ставке до востребования.
Основные условия вклада:
- Процентная ставка: до 9.41% в ₽ (в онлайн-банке), до 9.31% в ₽ (в офисах банка), до 1.16% в ＄, до 0.21% в €
- Вклад непополняемый, дополнительные взносы во вклад не принимаются.
- Частичные изъятия по вкладу не предусмотрены.
- При досрочном востребовании суммы вклада либо ее списании по требованию вкладчика невостребованная сумма вклада без дополнительного распоряжения Клиента перечисляется на счет Клиента, открытый в Банке в валюте вклада (вклад прекращается).
- Пролонгация по вкладу не предусмотрена. Денежные средства в Дату окончания срока Вклада перечисляются на счет, указанный в Договоре.
- Процентная ставка устанавливается на дату открытия вклада, является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока вклада.
- В случае досрочного востребования суммы вклада либо досрочного списания суммы вклада по иным основаниям, проценты на сумму вклада за весь фактический срок нахождения денежных средств на счете по вкладу начисляются и выплачиваются из расчета ставки до востребования.
- Выплата процентов производится в конце срока действия Договора путем перечисления на счет, открытый в Банке в валюте вклада, указанный в Договоре.
- Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий день, то датой выплаты процентов является ближайший следующий за ним рабочий день.
- Клиент, который присоединился к Правилам предоставления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы Интернет-Банк «Частный клиент», получает возможность открывать/размещать Вклады в Банке с использованием Системы Интернет-Банк «Частный клиент».
- В Системе Интернет-Банк «Частный клиент» Клиентом могут быть открыты Вклады в валютах, соответствующих валютам текущих счетов, открытых на имя Клиента в Филиале, в котором оформлено заявление о присоединении к Правилам предоставления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы Интернет-Банк «Частный клиент». При этом договоры на бумажном носителе не предусмотрены.
Ознакомиться с подробными условиями всех вкладов можно на официальном сайте банка.
Вклады застрахованы, номер банка в реестре участников системы страхования вкладов – 235.
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