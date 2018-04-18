Вклады в долларах США в Банке «Приморье» стали выгоднее



В апреле 2018 года Банк «Приморье» увеличил процентные ставки по вкладам в долларах США. Теперь вклады в валюте «Максимальный» и «Мультивалютный+» можно оформить под 2.5% годовых. А при выборе условия начисления процентов с капитализацией фактическая ставка по вкладу будет ещё выше.

Заместитель Председателя Правления — Директор департамента розничного бизнеса Банка «Приморье» Анна Талызина отметила:
"Классическая линейка вкладов с «говорящими» названиями позволяет нашим клиентам быстро выбирать наиболее выгодные условия. Для тех, кому важна возможность снятия — вклад Управляемый, для тех, кто нацелен зарабатывать на колебаниях курсов, управляя «корзиной» валют — Мультивалютный+, а для тех, кто желает выбрать одну из самых высоких ставок, подойдёт вклад Максимальный."
Для наших вкладчиков доступны не только универсальные вклады с выгодной процентной ставкой, но и удобный способ управлять ими через интернет-сервис «Мой Б@нк». Теперь обменивать валюту можно, не выходя из дома».

Более подробно о сроках вкладов, процентных ставках, возможностях пополнения и снятия можно узнать на сайте Банка, в офисах и в контакт-центре по телефонам 8 800 200-20-86, 8 423 2-400-300


Источник: Банк «Приморье», 18 апреля 2018г.



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