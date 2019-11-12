«Волшебные проценты» - новый вклад от Энергомашбанка

«Волшебные проценты» - новый вклад от ЭнергомашбанкаЭнергомашбанк вклады
Энергомашбанк начал прием средств физических лиц на сезонный вклад в рублях «Волшебные проценты». Максимальная процентная ставка составляет 6,9% годовых.
Вклад открывается на фиксированные сроки 100, 200, 300 и 500 дней в сумме от 30000 рублей. При размещении на 300 дней процентная ставка составит 6,9% годовых, на 100 дней - 6,5% годовых, на 200 дней – 6,7% годовых, на 500 дней – 6,8% годовых.
Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. Прием дополнительных денежных средств не предусмотрен. При расторжении договора по требованию вкладчика до окончания срока проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Ознакомиться со всеми условиями по вкладу можно на сайте Банка.
Вклад «Волшебные проценты» можно оформить во всех офисах ПАО «Энергомашбанк» в Санкт-Петербурге всем категориям вкладчиков.
Вклады застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
«Волшебные проценты» - зарегистрированный товарный знак, свидетельство №473924.
Информация по товарному знаку РФ — ВОЛШЕБНЫЕ ПРОЦЕНТЫ (№473924)
- Номер и дата подачи заявки: 2011739740 29.11.2011
- Номер свидетельства: 473924
- Имя или полное наименование владельца (владельцев) свидетельства: Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
- Адрес владельца (владельцев) свидетельства: 197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А (RU)
- Ожидаемая дата окончания срока действия свидетельства: 29.11.2021
- Индексы Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: Кл. 36 : банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; финансирование; кредитно-денежные операции.
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24