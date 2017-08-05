ВТБ продлевает приём сезонного вклада «Быстрый доход» до конца лета



Банк ВТБ продлевает приём сезонного вклада «Быстрый доход» с повышенной процентной ставкой 7,8% годовых до 31 августа 2017 года.

Условия по сезонному вкладу следующие:
  • Срок вклада - 121 день.
  • Минимальная сумма размещения — 30 тысяч рублей.
  • По вкладу не предусмотрены - операции пополнения и снятия средств, кроме причисленных к сумме вклада процентов, которые доступны для расходования в любой день.
  • Клиент может накапливать проценты за счет ежемесячной капитализации, увеличивая итоговую доходность до 7,88% годовых.

Напоминаем, что вклад «Быстрый доход» впервые был анонсирован банком 2 мая 2017 года. С этого момента было оформлено около 35 тысяч депозитов. Средняя сумма вклада клиента составила 630 тысяч рублей.

Наталья Сумакова, руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ, отметила, что:
«Наблюдая высокий интерес наших клиентов к сезонным предложениям, мы решили продлить вклад „Быстрый доход“, успешность которого обусловлена повышенной доходностью с фиксированной процентной ставкой на весь срок размещения. Мы стремимся дать своим клиентам не только надежность, но и возможность зафиксировать высокий доход в период снижения ставок на рынке».

Вклад можно открыть в любом розничном отделении ВТБ на территории Российской Федерации и в интернет-банке.


Источник: Группа ВТБ, 04.08.2017



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