ВТБ продлевает приём сезонного вклада «Быстрый доход» до конца лета

ВТБ продлевает приём сезонного вклада «Быстрый доход» до конца летаВТБ вклады условия по вкладам
Банк ВТБ продлевает приём сезонного вклада «Быстрый доход» с повышенной процентной ставкой 7,8% годовых до 31 августа 2017 года.
Условия по сезонному вкладу следующие:
- Срок вклада - 121 день.
- Минимальная сумма размещения — 30 тысяч рублей.
- По вкладу не предусмотрены - операции пополнения и снятия средств, кроме причисленных к сумме вклада процентов, которые доступны для расходования в любой день.
- Клиент может накапливать проценты за счет ежемесячной капитализации, увеличивая итоговую доходность до 7,88% годовых.
Напоминаем, что вклад «Быстрый доход» впервые был анонсирован банком 2 мая 2017 года. С этого момента было оформлено около 35 тысяч депозитов. Средняя сумма вклада клиента составила 630 тысяч рублей.
Наталья Сумакова, руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ, отметила, что:
«Наблюдая высокий интерес наших клиентов к сезонным предложениям, мы решили продлить вклад „Быстрый доход“, успешность которого обусловлена повышенной доходностью с фиксированной процентной ставкой на весь срок размещения. Мы стремимся дать своим клиентам не только надежность, но и возможность зафиксировать высокий доход в период снижения ставок на рынке».
Вклад можно открыть в любом розничном отделении ВТБ на территории Российской Федерации и в интернет-банке.
Источник: Группа ВТБ, 04.08.2017
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