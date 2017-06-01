ВТБ увеличил процентные ставки по рублёвым вкладам стоимостью до 1,5 млн рублей

ВТБ увеличил процентные ставки по рублёвым вкладам стоимостью до 1,5 млн рублейВТБ вклады процентная ставка
С 1 июня ВТБ увеличил процентные ставки по вкладам базовой линейки стоимостью до 1,5 млн рублей. Повышение ставок составляет в среднем до 0,45 п.п. При этом в рамках одного срока по вкладу доходность по сбережениям на суммы от 1 тысячи до 1,5 млн рублей будет одинаковой. При дистанционном открытии вкладов действует надбавка 0,3 п.п.
Новые условия касаются следующих вкладов:
- «Максимальный доход»;
- «Максимальный рост».
Вклады можно открыть на срок 91–180, 181–365, 365–547, 548–730, 731–1094 и 1095 дней. Минимальная сумма — от 1 тысячи рублей. Максимальная доходность при сроке 91–180 дней составит 7,4% годовых на сумме до 1,5 млн рублей при открытии в отделении банка.
Кроме того, при открытии вклада в мобильном и интернет банках клиент может получить дополнительный бонус в виде надбавки на 0,3 п.п, и тогда максимальная доходность достигнет 7,9% годовых.
Проценты по вкладам «Максимальный доход» и «Максимальный рост» по желанию клиента могут капитализироваться, увеличивая доходность от вклада, или выплачиваться ежемесячно.
Руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ Наталья Сумакова отметила, что:
«Данное изменение связано с тем, что банк идет навстречу клиентам даже с небольшой суммой сбережений. Теперь вкладчик с суммой от одной тысячи рублей имеет возможность разместить средства под более выгодную ставку».
Источник: ВТБ, 31.05.2017
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