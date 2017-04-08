ВТБ24 снижает процентные ставки по военной ипотеке

08.04.17

ВТБ24

военная ипотека

процентная ставка

условия кредитования

ВТБ24 снижает процентные ставки по программе «Ипотека для военных». Ипотеку на покупку недвижимости теперь можно оформить по ставке 10,9% годовых. Также в рамках программы банк увеличивает максимальную сумму кредита для военнослужащих – до 2,2 млн рублей.



ВТБ24 остаётся одним из лидеров на рынке военной ипотеки: банк занимает 29% рыночной доли в общем объёме выдач. По итогам 2016 года ВТБ24 было выдано 9,5 тыс. ипотечных кредитов военнослужащим - частникам накопительно-ипотечной системы на сумму более 16,7 млрд рублей.



По данным банка, средняя стоимость квартиры, оформляемой в рамках программы, составляет 3,3 млн рублей при среднем размере первоначального взноса в 1,5 млн рублей и среднем чеке на уровне 1,8 млн рублей. Военнослужащие предпочитают брать ипотеку на готовое жилье, однако с 2014 г. наблюдается рост спроса на квартиры в новостройках: за последние три года доля новостроек выросла с 7% до 12%.



Лидерами по объёму кредитования в рамках программы «Ипотека для военных» являются следующие регионы: Краснодарский край, Москва и МО, Приморский край, Челябинская область, Санкт-Петербург и Ростовская область.





Источник: ВТБ24, 07.04.2017



