ВТБ24 снижает процентные ставки по военной ипотеке



ВТБ24 снижает процентные ставки по программе «Ипотека для военных». Ипотеку на покупку недвижимости теперь можно оформить по ставке 10,9% годовых. Также в рамках программы банк увеличивает максимальную сумму кредита для военнослужащих – до 2,2 млн рублей.

ВТБ24 остаётся одним из лидеров на рынке военной ипотеки: банк занимает 29% рыночной доли в общем объёме выдач. По итогам 2016 года ВТБ24 было выдано 9,5 тыс. ипотечных кредитов военнослужащим - частникам накопительно-ипотечной системы на сумму более 16,7 млрд рублей.

По данным банка, средняя стоимость квартиры, оформляемой в рамках программы, составляет 3,3 млн рублей при среднем размере первоначального взноса в 1,5 млн рублей и среднем чеке на уровне 1,8 млн рублей. Военнослужащие предпочитают брать ипотеку на готовое жилье, однако с 2014 г. наблюдается рост спроса на квартиры в новостройках: за последние три года доля новостроек выросла с 7% до 12%.

Лидерами по объёму кредитования в рамках программы «Ипотека для военных» являются следующие регионы: Краснодарский край, Москва и МО, Приморский край, Челябинская область, Санкт-Петербург и Ростовская область.


Источник: ВТБ24, 07.04.2017




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