Выпущена серебряная монета 3 рубля к 220-летию МИД России

Выпущена серебряная монета 3 рубля к 220-летию МИД РоссииДеньги Центральный банк РФ монеты памятные монеты серебряные монеты
Банк России 24 января 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «220-летие образования Министерства иностранных дел Российской Федерации и 20-летие учреждения профессионального праздника — Дня дипломатического работника» (каталожный № 5111-0456).
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
5111-0456
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты размещены рельефное изображение здания Министерства иностранных дел Российской Федерации, расположенного на Смоленской-Сенной площади в Москве, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение восточного корпуса здания Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где до 1917 года размещалось Министерство иностранных дел Российской Империи; в верхней части монетного поля — рельефное изображение эмблемы Министерства иностранных дел Российской Федерации; вверху по окружности имеется надпись: «МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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