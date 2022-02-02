Выпускается монета к 100-летию Якутской АССР

Выпускается монета к 100-летию Якутской АССРДеньги Центральный банк РФ монеты памятные монеты серебряные монеты
Банк России 1 февраля 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие образования Якутской АССР» (каталожный № 5111-0457).
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
5111-0457
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты изображены мифологические герои якутского национального эпоса «Олонхо» — Ньургун Боотур и Туйаарыма Куо. Изображение фигур героев выполнено в рельефе на фоне выполненных в технике лазерного матирования видов природного парка «Ленские столбы» и современных архитектурных объектов Якутска. Вверху расположены выполненные в технике лазерного матирования изображения герба Республики Саха (Якутия) и силуэтов летящих стерхов. Имеются надписи: вверху по окружности — «РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)», внизу, на фоне национального орнамента, — «100 ЛЕТ».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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