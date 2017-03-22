Госдума приняла закон о зеркальной работе систем перевода денег за границу



Госдума приняла закон, который ограничивает денежные переводы из России в другие государства с помощью иностранных платёжных систем, в случае введения иностранным государством запрета в отношении приёма переводов через платёжные системы России.

Итак, если иностранным государством введён или в будущем будет введён запрет в отношении платёжных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, то перевод денег из России в такое государство можно будет осуществлять только через оператора, который принадлежит российским юридическим лицам. Правило действует в отношении переводов без открытия банковского счета.

Закон носит название "О внесении изменения в закон "О национальной платёжной системе", он вступит в силу после подписания Президентом и по истечении 30 дней с момента официального опубликования. Данный закон действует и в отношении уже введённых иностранными государствами запретов на работу зарегистрированных в России платёжных систем.

В пояснительной записке к Закону отмечено, что он позволит устранить последствия запрета на деятельность российских платёжных систем на Украине. В октябре 2016 г. Украина запретила работу ряда российских платёжных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрима".

В пояснительной записке к документу говорится, что:
"Установление данного запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платёжных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платёжных систем".
Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платёжных систем, зарегистрированных ЦБ РФ будут размещаться на сайте Банк России.

Источник: "Вести.Экономика", 22.03.2017




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