Акция Бинбанка: потребительские кредиты с полугодовой скидкой процентов до 14,99%БИНБАНК акция потребительские кредиты процентная ставка
В Бинбанке стартовала акция «14.99% всем!», в рамках которой клиент может оформить потребительский кредит наличными или рефинансировать кредиты, ранее взятые в сторонних банках. Акция продлится до 31 марта 2017 года включительно.
По программе потребительского кредитования процентная ставка 14,99% годовых будет действовать в течение первых шести месяцев. А дальше вступают в действие стандартные условия банка, а именно:
- при кредите свыше 300 тыс. рублей – процентная ставка для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций составит 16,5% годовых,
- при кредите свыше 300 тыс. рублей – процентная ставка для остальных клиентов – 20,5%.
- При кредите на сумму менее 300 тыс. рублей - процентная ставка составит 20,5% для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций и 24,5% для остальных клиентов.
По программе рефинансирования в рамках акции в течение первых шести месяцев ставка также составит 14,99% годовых. С седьмого месяца вступают обычные условия рефинансирования - ставка на 2 пункта ниже, чем по займу в другом банке (но не ниже 16,5% и не выше 24,5%).
Максимальный срок кредитов в Бинбанке – 7 лет.
Источник: Бинбанк, 17.02.17
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