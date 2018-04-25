Акция Московского Кредитного банка по снижению процентной ставки на потребительские кредиты

Акция Московского Кредитного банка по снижению процентной ставки на потребительские кредитыМосковский Кредитный Банк акция потребительские кредиты процентная ставка
Московский Кредитный банк снизил процентную ставку по потребительскому кредиту в рамках акций по проектам «Зарплатный клиент» и «Корпоративный кредит». Акции действуют до 31 мая 2018 года и предусматривает получение кредита наличными по ставке от 11% годовых! Диапазон снижения процентной ставки для клиентов составил 2 п.п.
Условия акции по потребительским кредитам на любые цели, без залога и поручительства:
- По ставке 11% годовых - на сумму от 750 000 до 3 млн рублей на срок от 6 мес. до 15 лет.
- По ставке 12% годовых - при сумме кредита от 50 000 до 750 000 руб.
- Предложением также можно воспользоваться для рефинансирования кредитов в целях снижения ставки и уменьшения ежемесячного платежа.
Кредит можно получить за один визит в офис, предъявив только паспорт РФ и заполнив анкету. Подать заявку можно в любом офисе банка, на сайте или оставить заявку на обратный звонок — сотрудник свяжется для оформления заявки в течение часа.
Срок рассмотрения заявки — от 1 часа. Положительное решение о выдаче кредита действует 1 месяц. Вносить ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут через любой из 6 300 терминалов МКБ, а также в интернет-банке МКБ Онлайн и его мобильном приложении МКБ Мобайл.
Источник: Московский Кредитный банк, 24.04.2018
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