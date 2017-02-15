Акция Сбербанка - снижение ставки на потребительские кредиты

Акция Сбербанка - снижение ставки на потребительские кредитыСбербанк России акция кредиты потребительский кредит
С 15 февраля 2017 года Сбербанк запускает весеннюю акцию по снижению процентных ставок на потребительские кредиты. Процентная ставка в рамках Весенней акции действует по 30.04.2017.
Снижение ставок составляет до 3 п.п. от базовой линейки. Минимальная ставка теперь составляет:
- по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» - от 12,9% годовых,
- по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - от 13,9% годовых.
Условия акции действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей.
Как отмечает директор департамента розничных не транзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова:
«31 января закончилась новогодняя акция по потребительским кредитам, которую высоко оценили наши клиенты – например, выдачи в январе составили 55 млрд рублей, что на 24% больше аналогичного показателя предыдущего года.
На волне успешной новогодней акции сегодня мы запускаем новое предложение, приуроченное к весенним праздникам Минимальная ставка в рамках новой акции составит всего 12,9% годовых в рублях – таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке ещё не было.»
Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Подробнее с новыми условиями кредитов Сбербанка можно ознакомиться на сайте банка в разделе потребительского кредитования.
Источник: Сбербанк России, 15.02.2017г.
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