АКИБАНК напоминает вкладчикам о том, как обезопасить свои сбережения



Банковские вклады до сих пор остаются одними из самых надёжных денежных вложений. Открывая вклад в банке, каждый, естественно, задумываемся о его сохранности.

Всем известно, что банковские вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Сегодня - это обязательное условие при открытии счета в банке. А значит, вы свои деньги получите, в любом случае.

АКИБАНК предлагает вкладчикам ознакомиться с простыми правилами, которые прописаны в законодательстве и которые должен знать каждый держатель средств в банке.

Итак, страхованию подлежат следующие денежные средства физических лиц, независимо от их гражданства, находящиеся во вкладах и на счетах в банке:
  • Срочные вклады и вклады до востребования, включая валютные вклады;
  • Текущие счета, используемые для расчётов по банковским (пластиковым) картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии;
  • Средства на счетах индивидуальных предпринимателей;
  • Средства на номинальных счетах опекунов / попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные;
  • Средства на счетах эскроу для расчётов по сделкам купли-продажи недвижимости на период их государственной регистрации на сумму до 10 млн рублей.

Не попадают под действие системы страхования вкладов:
  • вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом на предъявителя или сберкнижкой на предъявителя;
  • средства на счетах физических лиц-предпринимателей без образования юридического лица, если счета открыты в связи с профессиональной деятельностью (для страховых случаев, наступивших до 01.01.2014 г.);
  • средства на счетах адвокатов и нотариусов, если счета открыты в связи с профессиональной деятельностью;
  • вклады в филиалах российских банков, находящихся за границей;
  • средства, переданные банкам в доверительное управление;
  • средства, размещённые на обезличенных металлических счетах;
  • средства, переведённые в так называемые «электронные кошельки» (электронные денежные средства).

В настоящее время максимальная сумма возмещения по вкладам составляет 1 400 000 рублей. Помните, что застрахована не только сумма вклада, но и проценты по нему, начисленные на дату наступления страхового случая. Так, например, чтобы получить вклад с процентами в пределах 1 400 000 рублей, у вас должен быть открыт вклад на 1 300 000 рублей, на 365 дней, по ставке 7,5% годовых в рублях. В итоге за год ваш вклад прирастёт на 97 500 рублей. И вы уложитесь в лимит страхования вкладов.

Подробности о возможных вариантах размещения вкладов и правилах страхования вкладов можно уточнить в АКИБАНКЕ по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).

Источник: АКИБАНК, 23.06.2017

Комментарий Банкиршы:

Если по предварительному расчёту сумма вклада с причисленными процентами превышает максимальную сумму возмещения, то такой вклад лучше разделить и разместить в двух банках.


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