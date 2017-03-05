Банк Русский Стандарт выпустил серию подарочных карты для женщин к 8 марта

05.03.17

Банк «Русский Стандарт»

дебетовая карта

К весеннему празднику – 8 марта – банк Русский Стандарт выпустил специальную серию подарочных карт для любимых женщин. Подарок прекрасной половине человечества в виде предоплаченной карты представлен в уникальном нежном дизайне. Такое трогательное напоминание о весне и любви станет лучшей альтернативой деньгам в конверте.



Сегодня предоплаченная подарочная карта совмещает в себе ключевые функции классической дебетовой карты и оригинальный праздничный дизайн. Перед началом использования карта не требует открытия счета, заполнения анкет или дополнительной активации. Такая карта не является именной, поэтому может быть оформлена в подарок кому угодно, даже самой маленькой принцессе.



Подарочной картой от Русского Стандарта можно расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах в любой точке России, где принимают карты международной системы Masterсard, а также совершать покупки в интернете.



Предоплаченная карта выпускается в следующих номиналах: 1 000, 3 000, 5 000, 10 000 и 15 000 рублей. Средства с такой карты можно тратить как сразу, так и по частям. Все владельцы подарочных карт становятся участниками программы привилегий «Клуб скидок», в рамках которой клиенты получают доступ к специальным предложениям и скидкам до 30% у партнеров банка по всей России.



Приобрести подарочную карту, выпущенную к Женскому дню 8 марта, можно в интернет-магазине – www.daricard.ru.





Источник: Банк Русский Стандарт, 03 Марта 2017



