Банк УРАЛСИ смягчает условия получения ипотечного кредита

14.03.17

Банк УРАЛСИБ

ипотека

процентная ставка

условия кредитования

Банк УРАЛСИБ смягчает требования к клиентам по ипотечному кредитованию. Теперь кредит могут получить заемщики с трехмесячным трудовым стажем на последнем месте работы (ранее было не менее шести месяцев). Отменено и требование банка по наличию регистрации заёмщиков в регионе присутствия Банка.



Также Банк упростил требования к документам, подтверждающим доходы заемщика: для подтверждения доходов достаточно предоставить справку о доходах по форме Банка УРАЛСИБ либо по форме любого другого банка Российской Федерации, либо выписку со своего зарплатного счета в любом банке.



Ранее Банк УРАЛСИБ ввёл условия, по которым ипотеку можно оформить по двум документам, предоставив на рассмотрение в Банк паспорт гражданина РФ и один из следующих документов на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, ИНН, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), процентная ставка при этом не увеличивается.



Процентные ставки по ипотеке в УРАЛСИБе начинаются от 11,25%. Банком предлагается ряд собственных ипотечных программ и акций, в рамках которых действуют специальные условия для заёмщиков с положительной кредитной историей и зарплатных клиентов, а также сотрудников бюджетных организаций.



Выбор жилья в регионах обширен – для оформления ипотеки банком аккредитовано всего 796 застройщиков и 2388 объектов жилья по всей России.





Источник: Банк УРАЛСИБ, 13.03.2017





