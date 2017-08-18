Банк УРАЛСИБ пересмотрел процентные ставки по ипотеке в сторону понижения

Банк УРАЛСИБ пересмотрел процентные ставки по ипотеке в сторону пониженияБанк УРАЛСИБ ипотека процентная ставка
Банк УРАЛСИБ пересмотрел процентные ставки по всем ипотечным программам в сторону понижения. Новые тарифы по ипотечным программам вступают в силу с 21 августа 2017 года.
Банк предлагает следующие минимальные процентные ставки по ипотечным программам:
- 9,4% - на приобретение недвижимости на первичном рынке составляет,
- от 9,9% - на приобретение недвижимости на вторичном рынке,
- 9,9% – по программе рефинансирования кредитов сторонних банков.
Клиенты также могут воспользоваться специальной программой «Ипотечные каникулы», разработанной совместно с партнерами-застройщиками Банка специально для тех, кто планирует взять ипотеку в строящихся домах, продолжая при этом арендовать жилье. Минимальная ставка по данной программе составляет 10,5% годовых.
Кроме того, Банк увеличил максимальный срок кредита – теперь он составляет 30 лет.
Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «Банк УРАЛСИБ». По итогам 7 месяцев 2017 года, общий объём выдач ипотечных кредитов составил 9,9 млрд рублей, а портфель ипотечных кредитов увеличился более чем на 30% – до 33,8 млрд рублей. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно получить в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.
Источник: Банк УРАЛСИБ, 17.08.2017
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