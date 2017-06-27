Банк УРАЛСИБ снизил минимальную процентную ставку по ипотеке до 9,9%Банк УРАЛСИБ ипотека процентная ставка
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем своим ипотечным программам. Процентные ставки снижены на 0,5 – 0,75 процентных пункта, в зависимости от программы кредитования.
Теперь предлагаемые Банком процентные ставки по ипотечным программам таковы:
- на приобретение строящегося жилья - от 9,9% до 11% годовых;
- на приобретение готового жилья – от 11% до 11,5% годовых;
- рефинансирование ипотеки сторонних банков - от 11% до 11,5% годовых;
- по программе «Ипотечные каникулы» (дополнительное снижение) – от 10,75% до 11,25%.
Если же клиент хочет дополнительно включить в программу рефинансирования задолженность по автокредитам, потребительским кредитам или по кредитным картам, то ставка составит от 11,5% до 12,25%.
Более подробную информацию об условиях ипотечного кредитования можно получить в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону: 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.
Источник: Банк УРАЛСИБ, 26.06.2017
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