Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по ипотеке

Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по ипотекеБанк УРАЛСИБ ипотека процентная ставка условия кредитования
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования.
Минимальный уровень процентных ставок по программам кредитования теперь начинается:
- от 11,25% годовых - «Приобретение строящегося жилья»,
- от 11,75% годовых – «Приобретение готового жилья»,
- от 12% годовых – «Ипотечные каникулы»
- от 12,5% годовых - «Кредитование под залог имеющегося жилья».
Основные условия следующие:
- Срок кредитования по ипотечным программам – от 3 до 25 лет включительно.
- Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости).
- Срок рассмотрения заявки составляет от 1-3 рабочих дней.
Заявку на кредит можно подать всего по двум документам. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Ипотечные программы представлены во всех регионах присутствия Банка.
В рамках развития ипотечного кредитования Банком УРАЛСИБ открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 840 застройщиков и 2220 объектов жилья.
Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону 8 800 200-55-20.
Источник: Банк УРАЛСИБ, 06.02.2017
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