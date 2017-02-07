Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по ипотеке



Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования.

Минимальный уровень процентных ставок по программам кредитования теперь начинается:
  • от 11,25% годовых - «Приобретение строящегося жилья»,
  • от 11,75% годовых – «Приобретение готового жилья»,
  • от 12% годовых – «Ипотечные каникулы»
  • от 12,5% годовых - «Кредитование под залог имеющегося жилья».

Основные условия следующие:
  • Срок кредитования по ипотечным программам – от 3 до 25 лет включительно.
  • Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости).
  • Срок рассмотрения заявки составляет от 1-3 рабочих дней.

Заявку на кредит можно подать всего по двум документам. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Ипотечные программы представлены во всех регионах присутствия Банка.

В рамках развития ипотечного кредитования Банком УРАЛСИБ открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 840 застройщиков и 2220 объектов жилья.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону 8 800 200-55-20.


Источник: Банк УРАЛСИБ, 06.02.2017



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