Банк «Возрождение» повышает ставки по вкладу «Максимальный доход»



Банк «Возрождение» повышает ставки по вкладу «Максимальный доход» в рублях до 7,8%. Вклад оформляется при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Таким образом, продукт позволяет открыть депозит при инвестировании части средств в альтернативные финансовые инструменты и получить наибольшую доходность по вкладу в рублёвой депозитной линейке Банка.

Основные условия по рублёвой части вклада «Максимальный доход»:
  • Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.
  • Максимальная — не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ.
  • Срок размещения на выбор клиента — 181, 367 или 547 дней.
  • Проценты выплачиваются в конце срока вклада.
  • Пополнение и частичное снятие - не предусмотрены.
  • Начисление процентов при досрочном расторжении — по ставке вклада «До востребования».

Процентные ставки по вкладу (в рублях) привязаны к срокам и составляют:
  • На 181 день - 7,80% годовых.
  • На 367 дней - 7,80% годовых.
  • На 547 дней - 7,53% годовых.

Инвестиционное страхование жизни — комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.

Открыть вклад можно в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» — «Вклады» или по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).

Источник: Банк «Возрождение», 15 мая 2018 года



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