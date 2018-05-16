Банк «Возрождение» повышает ставки по вкладу «Максимальный доход»Банк «Возрождение» процентная ставка условия по вкладам
Банк «Возрождение» повышает ставки по вкладу «Максимальный доход» в рублях до 7,8%. Вклад оформляется при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Таким образом, продукт позволяет открыть депозит при инвестировании части средств в альтернативные финансовые инструменты и получить наибольшую доходность по вкладу в рублёвой депозитной линейке Банка.
Основные условия по рублёвой части вклада «Максимальный доход»:
- Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.
- Максимальная — не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ.
- Срок размещения на выбор клиента — 181, 367 или 547 дней.
- Проценты выплачиваются в конце срока вклада.
- Пополнение и частичное снятие - не предусмотрены.
- Начисление процентов при досрочном расторжении — по ставке вклада «До востребования».
Процентные ставки по вкладу (в рублях) привязаны к срокам и составляют:
- На 181 день - 7,80% годовых.
- На 367 дней - 7,80% годовых.
- На 547 дней - 7,53% годовых.
Инвестиционное страхование жизни — комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.
Открыть вклад можно в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» — «Вклады» или по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
Источник: Банк «Возрождение», 15 мая 2018 года
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