Банк ЗЕНИТ снизил процентные ставки по потребительским кредитам под залог недвижимости



Банк ЗЕНИТ улучшил условия потребительского кредитования под залог недвижимости. Минимальная процентная ставка снижена на 3,3 процентного пункта и составляет 12,2% годовых.

По новым условиям кредитования заёмщику предлагаются следующие условия:
  • Разиер кредита для Московского региона - от 1 млн до 20 млн. рублей наличными.
  • Размер кредита для филиальной сети - до 15 млн. руб.
  • Срок кредита - от 1 года до 15 лет.
  • Процентная ставка - 12,2%, которая действует при оформлении полиса комплексного ипотечного страхования.
  • Залог недвижимости - квартира, апартаменты, таунхаус или жилой дом с участком, находящиеся в собственности заемщика или любого третьего лица.

Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин отметил, что:
«Потребительское кредитование — одно из приоритетных направлений розничного бизнеса нашего банка. Для нас важно подходить к каждому клиенту индивидуально. Мы следим за ситуацией на рынке и постоянно совершенствуем наши программы, делая их более привлекательными и доступными для заёмщиков».
Кроме того, теперь в Банке ЗЕНИТ можно рефинансировать потребительский кредит, полученный под залог недвижимости в стороннем Банке. Минимальная процентная ставка по данной программе составляет 12,5% годовых.

Банк ЗЕНИТ предлагает также программы потребительского кредитования, не требующие предоставления залога и поручительства, по условиям которых можно оформить кредит на сумму до 3 млн рублей сроком до 7 лет.

С подробными условиями по финансовым продуктам банка можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ


Источник: Банк ЗЕНИТ, Москва, 24 июля 2018 г.




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