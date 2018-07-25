Банк ЗЕНИТ снизил процентные ставки по потребительским кредитам под залог недвижимости

Банк ЗЕНИТ снизил процентные ставки по потребительским кредитам под залог недвижимостиБанк Зенит потребительский кредит процентная ставка условия кредитования
Банк ЗЕНИТ улучшил условия потребительского кредитования под залог недвижимости. Минимальная процентная ставка снижена на 3,3 процентного пункта и составляет 12,2% годовых.
По новым условиям кредитования заёмщику предлагаются следующие условия:
- Разиер кредита для Московского региона - от 1 млн до 20 млн. рублей наличными.
- Размер кредита для филиальной сети - до 15 млн. руб.
- Срок кредита - от 1 года до 15 лет.
- Процентная ставка - 12,2%, которая действует при оформлении полиса комплексного ипотечного страхования.
- Залог недвижимости - квартира, апартаменты, таунхаус или жилой дом с участком, находящиеся в собственности заемщика или любого третьего лица.
Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин отметил, что:
«Потребительское кредитование — одно из приоритетных направлений розничного бизнеса нашего банка. Для нас важно подходить к каждому клиенту индивидуально. Мы следим за ситуацией на рынке и постоянно совершенствуем наши программы, делая их более привлекательными и доступными для заёмщиков».Кроме того, теперь в Банке ЗЕНИТ можно рефинансировать потребительский кредит, полученный под залог недвижимости в стороннем Банке. Минимальная процентная ставка по данной программе составляет 12,5% годовых.
Банк ЗЕНИТ предлагает также программы потребительского кредитования, не требующие предоставления залога и поручительства, по условиям которых можно оформить кредит на сумму до 3 млн рублей сроком до 7 лет.
С подробными условиями по финансовым продуктам банка можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ
Источник: Банк ЗЕНИТ, Москва, 24 июля 2018 г.
Материалы по теме
- Потребительский кредит Сбербанка России на 2017 год (без обеспечения) 28
- Банки России в рейтинге мировых финансовых брендов (ТОП 500 и ТОП 100) 2
- Универсальная кредитная карта МЕТРОБАНКА
- Сберегательный вклад с высокой процентной ставкой ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
- Как рассчитать доходность капитализированных процентов по вкладам?