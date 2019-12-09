График работы «ЗИРААТ БАНК» 13 декабря

График работы «ЗИРААТ БАНК» 13 декабряЗИРААТ БАНК нерабочие дни банков режим работы
Уважаемые клиенты!
Зираат Банк (Москва)
Зираат Банк (Москва)
Обращаем ваше внимание на изменения в графике работы «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) 13 декабря 2019г. – рабочий день сокращен до 17:00 ч!
Операционное обслуживание клиентов (включая кассовые операции) с 09:00 до 16:15.
«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) основан как Русско-Турецкое совместное предприятие в 1993 году, «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) с 2002 года функционирует со 100% турецким капиталом. Банк осуществляет банковские операции на основании Генеральной лицензии №2559, выданной Центральным Банком Российской Федерации.
В соответствии со ст. 21 и ст. 43 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 23 декабря 2003 года государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 18 ноября 2004 года включила «Зираат Банк (Москва)» в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под номером 200.
«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) является дочерним банком Турецкого Государственного Зираат Банка А.Ш. – лидера банковского сектора Турции.
Акционеры Банка:
- Турецкий Государственный Зираат Банк А.Ш. (Турция) – 99,91%;
- Зираат Сигорта А.Ш. (Турция) – 0,09%.
Увеличив капитал, Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам. С каждым днем мы улучшаем качество наших услуг в соответствии с принципом удовлетворения клиента и мнением основного акционера – Турецкого Государственного Зираат Банка А.Ш. (Турция): «Быть банком, представляющим собой пример для конкурентов и обеспечивающим надежное и качественное обслуживание в Турции и по всему миру».
Между Турецкой Республикой и Российской Федерацией наш банк всегда будет надежным деловым партнером.
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