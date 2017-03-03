Ипотеку в Промсвязьбанке можно оплатить материнским капиталом



Промсвязьбанк представил клиентам возможность оплачивать первоначальный ипотечный взнос средствами материнского капитала. Эта опция доступна для следующих программ:
  • «Новостройка»,

  • «Вторичный рынок».
Преимущество ипотечных программ кредитования с опцией в том, что расчёты с продавцом можно провести в полном размере, не дожидаясь перечисления средств материнского капитала. А при поступлении средств материнского капитала, которые были учтены в качестве первоначального взноса, проводится частично досрочное погашение кредита с уменьшением ежемесячного платежа, что поможет сократить кредитную нагрузку на семейный бюджет.

Ипотека оформляется в рублях на период от 3 до 25 лет (включительно). Получателям доступно досрочное погашение ипотечого кредита без ограничений. Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ Промсвязьбанка можно на сайте банка.

Источник: Промсвязьбанк, 02.03.2017 года




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