Ипотеку в Промсвязьбанке можно оплатить материнским капиталом

Ипотеку в Промсвязьбанке можно оплатить материнским капиталомПромсвязьбанк ипотека материнский капитал
Промсвязьбанк представил клиентам возможность оплачивать первоначальный ипотечный взнос средствами материнского капитала. Эта опция доступна для следующих программ:
- «Новостройка»,
- «Вторичный рынок».
Ипотека оформляется в рублях на период от 3 до 25 лет (включительно). Получателям доступно досрочное погашение ипотечого кредита без ограничений. Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ Промсвязьбанка можно на сайте банка.
Источник: Промсвязьбанк, 02.03.2017 года
Материалы по теме