Контакт-центр Промсвязьбанка получил две международные премии «Хрустальная гарнитура»Промсвязьбанк контактный центр
«Хрустальная гарнитура» – ежегодная профессиональная премия в индустрии контактных центров. В нынешнем конкурсе принимали участие более 280 претендентов из семи стран и различных сфер бизнеса, в том числе, финансовой, а сама награда вручалась в 13-й раз.
По итогам награждения Промсвязьбанк получил заветные статуэтки в двух командных номинациях - «Лучшая небольшая команда» и «Лучшая команда телемаркетинга». Высокая оценка жюри в номинации «Лучшая небольшая команда» получила команда отдела по обслуживанию вип-клиентов, а в номинации «Лучшая команда телемаркетинга» высокое одобрение жюри досталось отделу продаж.
«2016 год был первый полный год работы нашей команды на новой площадке в Ярославле. Быть в тройке лидеров среди 14 команд – финалистов для нас большая победа. За этот год мы значительно модернизировали бизнес-процесс, еще больше инвестировали в обучение и развитие сотрудников», - комментирует Андрей Мукин, руководитель блока «операционный» Промсвязьбанка.
Промсвязьбанк также впервые получил высокую оценку жюри в персональной номинации «Продавец года», а в персональной номинации «Оператор года» получена награда «Мистер КЦ».
Источник: Промсвязьбанк, 27.03.2017
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