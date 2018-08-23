МИнБанк дарит 10% cashback при оплате картами школьных принадлежностей и канцтоваров

МИнБанк дарит 10% cashback при оплате картами школьных принадлежностей и канцтоваровКэшбэк Московский Индустриальный банк акция банковские карты
ПАО «МИнБанк» дарит своим клиентам Cashback в размере 10% на покупки в книжных, магазинах школьных принадлежностей и канцтоваров с 27 августа по 1 сентября 2018 года включительно.
«Скоро в школу» – это сезон волнений и затрат. А чтобы волнения стали приятными ПАО «МИнБанк» уменьшает ваши затраты и дарит 10% cashback на подготовку к сезону знаний. Акция действует для карт ПАО «МИнБанк» с функцией cashback на покупки в книжных, магазинах школьных принадлежностей и канцтоваров с 27 августа по 1 сентября 2018 года включительно.
Карты, по которым банком начисляется cashback и которые можно заказать онлайн:
- МИР Премиальная;
- MasterCard World - Фреш-карта;
- MasterCard Black Edition и MasterCard Platinum – выпущенные в рамках пакетов «Финансовая независимость»;
- MasterCard World – Юбилейная карта;
- Visa Infinite – выпущенные в рамках пакета «Приоритет» и «ПРИОРИТЕТ люкс».
Следите за акциями Московского Индустриального банка и получайте самые большие cashback-и в актуальных категориях затрат. Так, например, следующий cashback 10% будет действовать в салонах красоты, а также на парфюмерию и косметику с 24 по 25 ноября.
Источник: ПАО «Московский Индустриальный банк», 22.08.2018
Комментарий Банкиршы:
Cashback (англ. слово) — в переводе на русский означает возврат денег, который осуществляется по бонусной программе (кэшбэк) при расчётах банковскими картами.
Кэшбэк – (от англ. cashback — возврат денег) — это бонусная программа, которая используется в качестве привлечения новых покупателей или для удержания уже имеющихся клиентов.