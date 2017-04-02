МТС-Банк подключился к денежным переводам ЮНИСТРИМ

МТС-Банк подключился к денежным переводам ЮНИСТРИМАО КБ «ЮНИСТРИМ» МТС-БАНК денежные переводы
ПАО «МТС-Банк» стал партнёром Международной платёжной системы денежных переводов «ЮНИСТРИМ».
Теперь клиенты Банка могут воспользоваться сервисом моментальных денежных переводов без открытия банковского счета через одну из самых популярных в России систем в 9 отделениях МТС-Банка в Москве, Иркутске, Хабаровске и др. В ближайшем будущем Банк планирует подключить к ЮНИСТРИМ более 90 отделений по всей стране.
С помощью Юнистрим денежные средства можно отправить как по России, так и в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Для осуществления перевода достаточно предъявить паспорт, для получения денег – паспорт и контрольный код перевода.
Благодаря присоединению МТС-Банка система ЮНИСТРИМ станет ещё ближе к своим клиентам.
Условия маркетинговой акции для клиентов ПАО "МТС-Банк" по Международной платёжной системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ»
Источник: ПАО «МТС-Банк», 31.03.2017
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