Новая карта Банка «Кубань Кредит» с кэшбэком «Мой сезон»Банк "Кубань Кредит" Кэшбэк банковская карта
КБ «Кубань Кредит» выпустил новую банковскую карту с кэшбэком «Мой сезон» категории Visa Gold или Masterсard Gold.
При использовании этой карты для оплаты покупок, клиенты Банка получают:
- обратно 1% от суммы всех покупок;
- дополнительно 5% на различные категории товаров и услуг в зависимости от каждого времени года.
Дополнительные 5% это:
- Зимой - «Развлечения» (кино, театр, бильярд, боулинг, цирк, парки, бассейны и другие);
- Весной — «Красота» (магазины косметики, товары и услуги в салонах красоты, SPA, медицинские услуги и другие);
- Летом — «Авто» (АЗС, СТО, автомойки);
- Осенью — «Дом» (товары для строительства и ремонта, мебель, бытовая техника, электроника и другие).
Стоимость годового обслуживания банковской карты с кэшбэком «Мой сезон» — 1700 рублей.
Более подробную информацию можно получить в офисах Банка и Контакт-центре по телефонам 8 800 555 25 18 и *2518 (звонок бесплатный).
Источник: КБ «Кубань Кредит», 02.07.2019
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