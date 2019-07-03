Новая карта Банка «Кубань Кредит» с кэшбэком «Мой сезон»



КБ «Кубань Кредит» выпустил новую банковскую карту с кэшбэком «Мой сезон» категории Visa Gold или Masterсard Gold.

При использовании этой карты для оплаты покупок, клиенты Банка получают:
  • обратно 1% от суммы всех покупок;
  • дополнительно 5% на различные категории товаров и услуг в зависимости от каждого времени года.

Дополнительные 5% это:
  • Зимой - «Развлечения» (кино, театр, бильярд, боулинг, цирк, парки, бассейны и другие);
  • Весной — «Красота» (магазины косметики, товары и услуги в салонах красоты, SPA, медицинские услуги и другие);
  • Летом — «Авто» (АЗС, СТО, автомойки);
  • Осенью — «Дом» (товары для строительства и ремонта, мебель, бытовая техника, электроника и другие).

Стоимость годового обслуживания банковской карты с кэшбэком «Мой сезон» — 1700 рублей.

Более подробную информацию можно получить в офисах Банка и Контакт-центре по телефонам 8 800 555 25 18 и *2518 (звонок бесплатный).

Источник: КБ «Кубань Кредит», 02.07.2019




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