Новые правила по отзыву лицензии финансовых организаций



С 18 октября вступили в силу изменения в законодательство, и теперь при отзыве лицензии у банка — участника системы страхования вкладов, а также у страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, занимающегося обязательным пенсионным страхованием, функции временной администрации будут возлагаться Банком России на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

До этого после отзыва лицензии банка такие функции выполнял Банк России (с возможностью привлечения сотрудников АСВ), а АСВ проводило ликвидацию финансовой организации после принятия судом соответствующего решения.

Агентство будет осуществлять полномочия временной администрации через представителя, назначенного из числа сотрудников АСВ. При этом работу агентства будет контролировать Банк России, в том числе проводя проверки деятельности временной администрации.

Передача АСВ нового функционала позволит оптимизировать процедуры ликвидации финансовой организации, ускорит формирование реестра требований кредиторов, инвентаризацию и реализацию имущества финансовой организации, формирование конкурсной массы для расчетов с кредиторами.



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