Оценка Банком России платёжной системы «Золотая Корона»

27.12.17

Банк России

Золотая корона

платёжная система

С 3 июля по 1 декабря 2017 года Банком России в рамках действующего законодательства Российской Федерации проведена очередная оценка социально значимой платёжной системы «Золотая Корона» на соответствие международному стандарту «Принципы для инфраструктур финансового рынка» (Принципы для ИФР).



Указанный стандарт разработан Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчётов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам и рекомендован Банком России для соблюдения российскими операторами значимых платёжных систем.



Проведённая оценка подтвердила результаты предыдущей оценки платёжной системы «Золотая Корона» о высоком уровне соответствия Принципам для ИФР.



Источник: Банк России, 25 декабря 2017 года





