Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «ПЛАТИНА»Банк России отзыв лицензии
Банк России приказом от 17.09.2021 № ОД-1938 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» ООО КБ «ПЛАТИНА» (рег. № 2347, г. Москва, далее — КБ ПЛАТИНА). По величине активов кредитная организация занимала 246 место в банковской системе Российской Федерации1 .
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что КБ ПЛАТИНА:
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры;
- допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
КБ ПЛАТИНА проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
В КБ ПЛАТИНА назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков6: КБ ПЛАТИНА является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».
1 Согласно данным отчетности на 01.09.2021.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
3 В соответствии с приказом Банка России от 17.09.2021 № ОД-1939.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
6 Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Памятная серебряная монета номиналом 25 рублей к юбилею Владимира Высоцкого
- Памятная банкнота Банка России номиналом 100 рублей образца 2018 года к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года
- Как проводится проверка подлинности купюр с изъятием, и каковы сроки проверки подлинности купюр
- Банкнота Банка России номиналом 100 рублей образца 2015 г., посвящённая Крыму и Севастополю
- Сокращение количества банков в России с 2001 по 2017 годы.