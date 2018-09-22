Ответы Кредит Урал Банка на актуальные вопросы по пенсионному счёту

Ответы Кредит Урал Банка на актуальные вопросы по пенсионному счётуКредит Урал Банк (КУБ) пенсионный вклад текущий счёт
Около 50 000 магнитогорских пенсионеров на сегодняшний день имеют пенсионный счёт в Банке
«КУБ» (АО). Благодаря комплексному подходу к обслуживанию клиентов пенсионного возраста получать пенсию через Кредит Урал Банк не только удобно, но и выгодно. Банк с удовольствием отвечает на вопросы горожан старшего поколения, которые поступают по каналам обратной связи.
Предлагаем вашему вниманию некоторые из них:
- Слышал, что при переводе пенсии в банк она будет приходить на карту «МИР». Нужно ли что-то платить за использование карты?
Оформление и обслуживание банковской карты «МИР» к пенсионному счету осуществляется бесплатно. При этом ваша карта будет готова уже на следующий рабочий день после открытия счета в Кредит Урал Банке.
- Нам с супругом пенсия приходит в КУБ на карты «МИР». Недавно получили путевки в санаторий в другом городе, сможем ли пользоваться там картами «МИР»?
Работа карты «МИР» обеспечена национальной платёжной системой, а это значит, что ваша карта бесперебойно обслуживается на всей территории России без исключений. В поездках по стране вы можете оплачивать картами «МИР» товары и услуги, снимать наличные в банкоматах Газпромбанка без комиссии.
- Могу ли я взять кредит в КУБе, если ещё не перевёл к вам пенсию?
Оформить кредит можно, даже если ваш доход не переводится на счёт в Кредит Урал Банке. Однако для клиентов, перечисляющих пенсию, предусмотрены наиболее выгодные условия кредитования, которыми вы сможете воспользоваться уже через 1 месяц поступления пенсии на счет в Банке «КУБ» (АО).
- До пенсии я работал на комбинате, получал хорошие скидки по карте КУБа в магазинах, а для пенсионеров есть скидки?
Если клиент получал зарплату на карту Кредит Урал Банка, при выходе на пенсию и открытии пенсионного счета в нашем Банке сохраняются все льготы и привилегии при расчетах картой. Работник ММК, выйдя на пенсию, продолжит получать скидки по карте «ММК Plus», работник бюджетной сферы – по программе «Магнитка Plus». А клиентам-пенсионерам, ранее не имевшим «зарплатной» карты Банка, доступны привилегии в рамках программы «Город скидок +». Скидки до 60% по картам Банка предоставляют около 130 партнёров: продуктовые магазины, аптеки, медицинские центры, магазины одежды и обуви, товаров для дома и сада, ремонта и т.д.
- Хочу подкопить деньги, открыть вклад, но вдруг что-то понадобится купить – придётся вклад закрывать?
В Кредит Урал Банке предусмотрены условия для приумножения ваших сбережений, при этом дополнительный доход можно получить, даже не открывая срочный вклад. На остаток средств по пенсионному счету ежемесячно начисляется процент, повышая ваш доход, при этом вся сумма средств на счёте всегда в вашем распоряжении.
Получение пенсии через Кредит Урал Банк – это, по утверждению банка, замечательная возможность экономить время и деньги, пользуясь банковскими услугами на выгодных условиях. Банк ждёт пенсионеров в своих отделениях!
Условия по вкладу (текущему счёту) «Пенсионный» следующие:
|Вид вклада (счета)
|Пенсионный счёт (пластиковая карта)
|Пенсионный вклад (сберегательная книжка)
|Срок вклада
|«До востребования»
|«До востребования»
|Минимальный взнос
|30 рублей
|10 рублей
|Процентная ставка
|3.6 % годовых
|2.9 % годовых
|Дополнительные взносы
|Допускаются
|Допускаются
|Выплата процентов
|Ежемесячно
|Ежемесячно
|Расходные операции
|Допускаются
|Допускаются
Подробную консультацию по пенсионному счёту можно получить в Круглосуточном Контакт-центре по телефону: +7 (3519) 248 933.
Источник: Кредит Урал Банк , 21.09.2018
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