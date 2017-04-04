ПАО «МИнБанк» в Воронежской области теперь тоже оформляет Сберегательные сертификаты на предъявителя

ПАО «МИнБанк» в Воронежской области теперь тоже оформляет Сберегательные сертификаты на предъявителяМосковский Индустриальный банк процентная ставка сберегательные сертификаты
Сегодня ПАО «МИнБанк» по Воронежской области предлагает физическим лицам возможность оформлять Сберегательные сертификаты на предъявителя в с более высокой доходностью, чем по обычным банковским вкладам.
На сегодняшний день Московский Индустриальный Банк (по Воронежской области) обещает доходность по сертификату до 11,5% годовых! А предлагаемые на сайте банка процентные ставки по вкладу (% годовых) выглядят так:
|Срок вклада (дни)/ Рубли РФ/ Процентные ставки
|31-90
|91-180
|181-365
|366-457
|458-730
|От 10 000
|7.75
|8.50
|9.0
|9.25
|7.5
|От 100 000
|8.0
|9.25
|9.75
|10.0
|7.75
|От 1 500 000
|8.25
|9.5
|10.0
|10.25
|8.0
|От 5 000 000
|8.5
|9.75
|10.25
|10.5
|8.25
Сберегательный сертификат на предъявителя - это ценная бумага, удостоверяющая право владельца на получение в конце установленного срока переданной суммы и начисленных процентов. Сберегательный сертификат надёжно защищает накопления и даёт возможность получить более высокий доход, чем по обычному банковскому вкладу.
Основные параметры вклада, удостоверенного Сберегательным сертификатом на предъявителя:
- Срок размещения от 31 до 730 дней.
- Минимальная сумма - 10 000 рублей РФ
- Вклад не пополняемый
- Без частичного изъятия средств
Важной особенностью является то, что для смены владельца сертификата не требуется никаких юридических действий: достаточно просто передать сертификат из рук в руки.
Оформить Сберегательный сертификат можно в московских и региональных офисах банка, а с более подробной информацией по Сберегательному сертификату на предъявителя можно ознакомиться на сайте Московского Индустриального Банка.
Источник: ПАО «МИнБанк», 03.04.2017
Комментарий Банкиршы:
Средства, внесенные во вклады, удостоверенные Сберегательными сертификатами, не участвуют в обязательном страховании и в этом имеется определённый риск.
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