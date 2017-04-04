ПАО «МИнБанк» в Воронежской области теперь тоже оформляет Сберегательные сертификаты на предъявителя



Сегодня ПАО «МИнБанк» по Воронежской области предлагает физическим лицам возможность оформлять Сберегательные сертификаты на предъявителя в с более высокой доходностью, чем по обычным банковским вкладам.

На сегодняшний день Московский Индустриальный Банк (по Воронежской области) обещает доходность по сертификату до 11,5% годовых! А предлагаемые на сайте банка процентные ставки по вкладу (% годовых) выглядят так:

Срок вклада (дни)/ Рубли РФ/ Процентные ставки31-9091-180181-365366-457458-730
От 10 0007.75     8.509.09.257.5
От 100 0008.0     9.259.7510.07.75
От 1 500 0008.259.510.010.258.0
От 5 000 0008.59.7510.2510.58.25

Сберегательный сертификат на предъявителя - это ценная бумага, удостоверяющая право владельца на получение в конце установленного срока переданной суммы и начисленных процентов. Сберегательный сертификат надёжно защищает накопления и даёт возможность получить более высокий доход, чем по обычному банковскому вкладу.

Основные параметры вклада, удостоверенного Сберегательным сертификатом на предъявителя:
  • Срок размещения от 31 до 730 дней.
  • Минимальная сумма - 10 000 рублей РФ
  • Вклад не пополняемый
  • Без частичного изъятия средств


Важной особенностью является то, что для смены владельца сертификата не требуется никаких юридических действий: достаточно просто передать сертификат из рук в руки.

Оформить Сберегательный сертификат можно в московских и региональных офисах банка, а с более подробной информацией по Сберегательному сертификату на предъявителя можно ознакомиться на сайте Московского Индустриального Банка.

Источник: ПАО «МИнБанк», 03.04.2017

Комментарий Банкиршы:

Средства, внесенные во вклады, удостоверенные Сберегательными сертификатами, не участвуют в обязательном страховании и в этом имеется определённый риск.


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