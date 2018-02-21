Примтеркомбанк ввёл потребительский кредит с процентной ставкой от 12,4%.Примтеркомбанк потребительский кредит процентная ставка условия кредитования
С 20.02.2018г. Примтеркомбанк ввёл новый потребительский кредит «Потребительский стандарт» с процентной ставкой от 12,4%. Главным преимуществом предлагаемого кредита является не только низкая процентная ставка, но и выгодные условия.
Примтеркомбанк предлагает следующие условия кредитования:
- Сумма кредита – от 50 000 до 3 000 000 рублей
- Срок кредитования – от 6 до 60 месяцев,
- Процентная ставка – от 12,4% годовых,
- Без обеспечения, без поручительства
В банке действуют льготные предложения по кредитованию для вкладчиков Примтеркомбанка и постоянных клиентов.
Подробнее с условиями по кредитованию физических лиц вы можете ознакомиться на сайте банка.
Источник: Примтеркомбанк, 21 февраля 2018
Комментарий Банкиршы:
ООО «Примтеркомбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, расположенный в г.Владивосток, ориентированный на обслуживание юридических лиц, корпоративное кредитование, привлечение средств граждан во вклады. Отличается высокой платежной динамикой клиентской базы, регулярно использует внушительные объемы свободной ликвидности для размещения на межбанковском рынке, в том числе на депозите в ЦБ. Мажоритарным владельцем выступает председатель совета директоров банка Елена Текиева (70,006%).
Лицензия Банка России №21 от 25.09.2012
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