Работа офисов Промсвязьбанка в праздничные дни

Работа офисов Промсвязьбанка в праздничные дниПромсвязьбанк нерабочие дни банков официальные праздники
Уважаемые клиенты!
ПромСвязьБанк
ПромСвязьБанк
Сообщаем вам, что в связи с наступающими праздниками изменено время работы офисов Промсвязьбанка. 22 февраля все офисы работают в режиме пятницы, без сокращения рабочего времени, с 25 февраля офисы банка будут работать в стандартном режиме. Информацию о времени работы конкретных офисов вы можете уточнить на сайте в разделе «Офисы и банкоматы» или в мобильном приложении банка.
В Москве для обслуживания физлиц в режиме выходного дня 23 февраля работает работает офис «Южный». Обслуживание юридических лиц 23 февраля не осуществляется.
В выходные дни альтернативой офису становятся интернет- и мобильный банк, круглосуточный контакт-центр и банкоматная сеть – все эти сервисы доступны 24 часа, 7 дней в неделю. Клиенты могут совершать операции по своим счетам и кредитам, конвертировать валюту, осуществлять платежи и переводы внутри банка.
Напоминаем, что в связи с праздниками дата оплаты ежемесячного платежа по потребительскому и ипотечному кредиту изменится. Если дата оплаты вашего потребительского или ипотечного кредита установлена 23 февраля, то списание денежных средств произойдет 25 февраля 2019 года. Возврат вкладов и выплаты процентов по вкладам в связи с окончанием срока вкладов, приходящийся на нерабочие дни, произойдет 25 февраля 2019 года.
При этом ежедневно и круглосуточно клиентам Промсвязьбанка доступны сайт, сообщества в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в которых можно получить ответ на интересующий запрос по продуктам и услугам банка.
К обычному графику работы Промсвязьбанк вернется 25 февраля.
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