Режим исполнения конверсионных операций и переводов в валюте в Банке Оранжевый

Режим исполнения конверсионных операций и переводов в валюте в Банке ОранжевыйБанк Оранжевый денежные переводы режим работы
Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание на режим исполнения конверсионных операций и переводов в валюте в Банке в период с 25 по 31 декабря 2019 г.
25 декабря 2019 г. конверсионные операции проводятся в обычном режиме.
Валютные переводы в английских фунтах стерлингов, швейцарских франках, долларах США и Евро не осуществляются.
26 декабря 2019 г. конверсионные операции проводятся в обычном режиме.
Валютные переводы в китайских юанях принимаются до 11:00. Валютные переводы в английских фунтах стерлингов, швейцарских франках и Евро не осуществляются.
27 декабря 2019 г. конверсионные операции проводятся в обычном режиме.
Валютные переводы в китайских юанях, английских фунтах стерлингов и швейцарских франках принимаются до 11:00 (только при наличии средств в валюте перевода на счете клиента). Переводы в долларах США и Евро проводятся в обычном режиме.
30 декабря 2019 г. конверсионные операции в китайских юанях, английских фунтах стерлингов и швейцарских франках не осуществляются.
Конверсионные операции в Евро проводятся до 14:30, в долларах США — до 16:30. После указанного времени осуществляются операции покупки/продажи физическими лицами в кассовых узлах, Мобильном банке и Интернет-банке по установленным курсам.
Валютные переводы в китайских юанях, английских фунтах стерлингов и швейцарских франках не проводятся.
Валютные переводы в долларах США и евро осуществляются в обычном режиме.
31 декабря 2019 г. конверсионные операции не проводятся за исключением покупки/продажи валюты физическими лицами в кассовых узлах, Мобильном банке и Интернет-банке по установленным курсам.
Валютные переводы не осуществляются
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