Режим обслуживания клиентов Энергомашбанка с 22 по 24 февраля 19 года

Режим обслуживания клиентов Энергомашбанка с 22 по 24 февраля 19 годаЭнергомашбанк нерабочие дни банков официальные праздники
Уважаемые клиенты!
ЭнергоМашБанк
ЭнергоМашБанк
Поздравляем Вас с праздником – Днем защитника Отечества, и обращаем внимание на режим обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в предпраздничные и праздничные дни:
Обслуживание юридических лиц:
22 февраля 2019 года
Операционный день:
С 9.30 до 14.30 – принимаютсярасчетные документы на бумажных носителях;
С 9.30 до 14.30 – принимаются расчетные документы по системе «Банк-Клиент»;
С 9.30 до 14.30 – производится выдача наличных денежных средств по чеку;
С 9.30 до 16.00 – производится прием денежных средств в кассу Банка;
С 14.31 до 16.00 – принимаются расчетные документы по системе «Банк-Клиент» (послеоперационное время). Услуга тарифицируется согласно п.1.3.7.4.3 «Тарифов для юридических лиц ПАО «Энергомашбанк».
23-24 февраля 2018 года – выходные дни.
Обслуживание физических лиц:
Режим обслуживания физических лиц в период с 23.02.2019 по 24.02.2019 в следующих офисах:
- Дополнительный офис "Отделение Автово"
- Дополнительный офис "Отделение Петроградское"
- Дополнительный офис "Отделение Светлановское"
- Дополнительный офис "Отделение Софийское"
- Дополнительный офис - отделение "Центральное"
- Дополнительный офис "Площадь Льва Толстого"
- Дополнительный офис "Лиговский,143"
- Оказание консультационной поддержки пользователям системы ДБО "Энерголайн"
с 23.02.2019 по 24.02.2019 - Выходные дни
С 25 февраля 2019 года обслуживание юридических и физических лиц будет осуществляться в обычном режиме.
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