Режим работы АКИБАНКа в предпраздничный и праздничный дни

Режим работы АКИБАНКа в предпраздничный и праздничный дниАКИБАНК нерабочие дни банков официальные праздники
Уважаемые клиенты!
АКИБАНК
АКИБАНК
Обратите внимание на режим работы офисов банка в предпраздничный и праздничный дни.
129090, г. Москва, 1-ый Коптельский пер., д. 18, строение 1 / (495) 668-26-70(71)
22 февраля 2019 г. – сокращенный на 1 час рабочий день
23 февраля 2019 г. – выходной день
Дополнительный офис №6 - 109444, Москва, ул. Сормовская, дом 21А, стр. 9, м. ст. «Выхино» / тел/факс (495)737-72-09, доб 499
Дополнительный офис №12 - Москва, Рязанский проспект, д. 2, стр. 27 / тел. (495) 737-72-09
22 февраля 2019 г. – до 21.00
23 февраля 2019 г. – до 20.00
Более подробная информация по телефону службы поддержки клиентов 8-800-100-2542
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