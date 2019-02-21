Режим работы офисов Запсибкомбанка в предпраздничные и праздничные дни для юридических лиц



ЗапСибКомБанк (25797 bytes)
ЗапСибКомБанк
В преддверии наступающих праздников, пожалуйста, ознакомьтесь с режимом работы ПАО «Запсибкомбанк» в предпраздничные и праздничные дни, чтобы спланировать заранее посещение офисов для совершения нужных Вам операций.

Обслуживание клиентов в офисе Банка Подразделения Банка: Филиалы Банка, ДпРК, Дополнительные офисы, Операционные офисы

  • 22 февраля 2019г. - Время обслуживания клиентов сокращается на 1 час - Обслуживание клиентов в полном объеме совершаемых операций
  • 23-24 февраля 2019г. - Выходной день
  • с 25 февраля 2019г. - Действующее время обслуживания клиентов - Обслуживание клиентов в полном объеме совершаемых операций
  • 7 марта 2019г. - Время обслуживания клиентов сокращается на 1 час - Обслуживание клиентов в полном объеме совершаемых операций
  • 8-10 марта 2019г. - Выходной день
  • с 11 марта 2019г. - Действующее время обслуживания клиентов - Обслуживание клиентов в полном объеме совершаемых операций


Обслуживание клиентов по системам ДБО Подразделения Банка: Филиалы Банка, ДпРК, Дополнительные офисы, Операционные офисы

  • 22 февраля 2019г. - Время обслуживания клиентов сокращается на 1 час - Прием и проведение платежей с видом платежа «срочно» осуществляется в соответствии с действующим временем обслуживания клиентов
  • 23-24 февраля 2019г. - Отправка платежных документов из системы ДБО в Банк (с условием исполнения в ближайший рабочий день)
  • с 25 февраля 2019г. - Действующее время обслуживания клиентов - Прием и проведение платежных документов - Прием и проведение платежей с видом платежа «срочно» осуществляется в соответствии с действующим временем обслуживания клиентов
  • 7 марта 2019г. - Время обслуживания клиентов сокращается на 1 час - Прием и проведение платежных документов - Прием и проведение платежей с видом платежа «срочно» осуществляется в соответствии с действующим временем обслуживания клиентов
  • 8-10 марта 2019г. - Отправка платежных документов из системы ДБО в Банк (с условием исполнения в ближайший рабочий день)
  • с 11 марта 2019г. - Действующее время обслуживания клиентов - Прием и проведение платежных документов - Прием и проведение платежей с видом платежа «срочно» осуществляется в соответствии с действующим временем обслуживания клиентов


Хорошего вам настроения в праздничные дни!



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