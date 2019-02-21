Режим работы отделений УГЛЕМЕТБАНКа с 22 по 24 февраля 2019 года.Углеметбанк нерабочие дни банков
Уважаемые клиенты!
Углеметбанк
Углеметбанк
АО «Углеметбанк» поздравляет всех мужчин с предстоящим праздником Днем Защитника Отечества и сообщает режим работы в выходные и праздничные дни:
22 февраля 2019 г. – рабочий день всех офисов Банка сокращен на 1 час.
23 февраля 2019 г. – нерабочий день для всех офисов Банка.
Банкоматы и терминалы работают в обычном режиме.
Головной офис:
г. Челябинск
ул. Молодогвардейцев, 17 Б
телефон: +7 (351) 247-49-79
факс: +7 (351) 247-49-89
e-mail: info@umbank.ru
Разветвленная филиальная сеть и использование передовых банковских технологий обеспечивают доступность банка в основных промышленных регионах страны.
Всего открыто 19 банковских офиса в Сибирском, Уральском, Приволжском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах, в том числе в городах
КОНТАКТ-ЦЕНТР 8-800-500-400-3 работает круглосуточно (звонки по России бесплатно).
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