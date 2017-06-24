РосЕвроБанк ввёл два новых вклада для пенсионеров.РосЕвроБанк пенсионный вклад
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 23 июня ввёл в депозитную линейку два новых вклада для пенсионеров – «Пенсионный» и «Пенсионный пополняемый» с различными сроками хранения средства - 91, 181, 367 или 1095 дней.
Оба вклада могут открыть лица, имеющие документ, подтверждающий факт назначения пенсии (пенсионное удостоверение, справка) или достигшие пенсионного возраста.
Условия по вкладу «Пенсионный» следующие:
- Оформляется в рублях / долларах США и евро;
- Сумма вклада – от 50 000 до 1 500 000 рублей или от 500 до 25 000 долларов США/Евро
- Процентные ставки - в рублях 7,55 – 8,30% годовых, в долларах США 0,30 – 1,50% годовых, в евро 0,10 – 0,80% годовых;
- Вклад - не предусматривает возможности пополнения и расходования денежных средств.
Отличительные особенности по вкладу «Пенсионный пополняемый» от предыдущего вклада следующие:
- Процентные ставки - в рублях 7,55 – 8,00% годовых, в долларах США 0,20 – 1,30% годовых, в евро 0,10 – 0,70% годовых;
- Предусматривает возможность пополнения на сумму от 5000 рублей/100 долларов США/евро, не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада.
Выплата процентов по обоим вкладам производится ежемесячно: проценты по выбору клиента могут быть перечислены на текущий счет/карту или добавлены к сумме вклада (капитализация). Имеется возможность льготного досрочного расторжения по истечении половины срока вклада (доход выплачивается за фактическое количество нахождения денежных средств во вкладе, исходя из ? ставки по вкладу). В случае досрочного расторжения вклада до истечения половины срока вклада процентный доход выплачивается за фактическое количество дней нахождения средств во вкладе, исходя из ставки 0,01% годовых.
Источник: АКБ «РосЕвроБанк» (АО), 23.06.2017
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