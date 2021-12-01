Сайты мошенников будут оперативно блокироваться Банком России



Интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке. Такой закон вступил в силу сегодня, 1 декабря 2021 года. Он позволит ускорить процедуру блокировки: если раньше на нее уходило несколько недель, то по новому механизму будет достаточно двух-трех дней.

Банк России активно противодействует мошенническим сайтам, в том числе с нелегальными финансовыми услугами, и сайтам финансовых пирамид. В 2020 году была инициирована блокировка 7680 мошеннических сайтов, за три квартала текущего года — 4376. До вступления закона в силу регулятор уже отрабатывал новую схему взаимодействия: сведения о выявленных мошеннических интернет-ресурсах передаются в Генеральную прокуратуру, а она, в свою очередь, направляет требование об их внесудебной блокировке в Роскомнадзор.

Новый механизм блокировки будет распространяться в том числе на сайты в иностранных доменных зонах (COM, NET, UK и др.), которые используются в противоправных целях в финансовой сфере.

Оперативное ограничение доступа к сайтам нелегальных организаций способствует снижению рисков для потребителей финансовых услуг, сокращению количества граждан, пострадавших от действий злоумышленников.



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