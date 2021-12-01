Сайты мошенников будут оперативно блокироваться Банком России

Сайты мошенников будут оперативно блокироваться Банком Россиимошенничество Банк России
Интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке. Такой закон вступил в силу сегодня, 1 декабря 2021 года. Он позволит ускорить процедуру блокировки: если раньше на нее уходило несколько недель, то по новому механизму будет достаточно двух-трех дней.
Банк России активно противодействует мошенническим сайтам, в том числе с нелегальными финансовыми услугами, и сайтам финансовых пирамид. В 2020 году была инициирована блокировка 7680 мошеннических сайтов, за три квартала текущего года — 4376. До вступления закона в силу регулятор уже отрабатывал новую схему взаимодействия: сведения о выявленных мошеннических интернет-ресурсах передаются в Генеральную прокуратуру, а она, в свою очередь, направляет требование об их внесудебной блокировке в Роскомнадзор.
Новый механизм блокировки будет распространяться в том числе на сайты в иностранных доменных зонах (COM, NET, UK и др.), которые используются в противоправных целях в финансовой сфере.
Оперативное ограничение доступа к сайтам нелегальных организаций способствует снижению рисков для потребителей финансовых услуг, сокращению количества граждан, пострадавших от действий злоумышленников.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Как узнать использовались ли мои документы для получения кредита?
- Календарь на 2020 год (с праздниками)
- Должен ли образец подписи лица, открывающего вклад соответствовать образцу подписи в паспорте?
- Какая защита возможна от скиммера в банкомате?
- Можно ли найти необязательного поставщика продукции, если оплата за товар осуществлялась с карты на карту через терминал?
- Памятная серебряная монета номиналом 25 рублей к юбилею Владимира Высоцкого
- Памятная банкнота Банка России номиналом 100 рублей образца 2018 года к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года
- Почему осуществляется проверка доверенности на вклад?
- Возможно ли исполнение аккредитива без фактической отгрузки товара?
- Расчёты пластиковыми картами: может ли требоваться к предъявлению паспорт при расчётах пластиковой картой в магазине? 2