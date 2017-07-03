Сбербанк снизил процентные ставки по кредитным картам

Сбербанк снизил процентные ставки по кредитным картамСбербанк России кредитные карты процентная ставка
С 1 июля Сбербанк России снизил процентные ставки по кредитным картам массовой линейки – по картам уровня Classic и Gold, а также по картам моментальной выдачи.
Процентные ставки снижены по всем новым выпускаемым кредитным картам Сбербанка на 2-6 п.п. – до 23,9% для клиентов с предодобренным предложением, на которых приходится большая часть выдач, и до 27,9% без него.
При этом остальные параметры по кредитным картам остаются без изменения:
- всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС информированием обо всех операциях по карте,
- клиентам с предодобренным предложением можно оформить карту с бесплатным годовым обслуживанием на всем сроке действия карты.
- по остальным кредитным картам процентные ставки остаются на уравне от 21,9% до 33,9% в год
Исполнительный директор-начальник отдела развития кредитных карт Сбербанка Игорь Ковалев прокомментировал ситуацию так:
«Благодаря интересному продуктовому предложению и продуманной кредитной политике количество клиентов и портфель кредитных карт Сбербанка постоянно растёт при поддержании стабильно низкого уровня кредитного риска. Так за 5 месяцев 2017г. портфель вырос на 32,1 млрд. руб., доля рынка достигла 44%, а количество клиентов превысило 17,2 млн. человек. Тренд на снижение ключевой ставки Центральным банком позволил Сбербанку также улучшить условия по кредитным картам. Мы признательны нашим клиентам за доверие и лояльность, и ожидаем, что благодаря новым условиям еще больше людей захотят воспользоваться нашими продуктами».
Источник: Сбербанк России, 03.07.17г.
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