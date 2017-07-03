Сбербанк снизил процентные ставки по «Нецелевому кредиту под залог недвижимости»Сбербанк России кредиты потребительский кредит процентная ставка
C 1 июля 2017 года Сбербанк существенно снизил и упростил процентные ставки по продукту «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Снижение в среднем составило около 3,0 п.п. Продукт может рассматриваться как альтернатива ипотеке без первоначального взноса.
Теперь процентная ставка* по продукту «Нецелевой кредит под залог недвижимости» составляет:
- 12,0% - для зарплатных клиентов;
- 12,5% - для остальных клиентов банка.
Этот кредит Сбербанка позволяет клиенту, у которого есть в собственности недвижимость, получить наличные средства под её залог в размере до 60% от её стоимости (но не более 10 млн. руб.) на срок до 20 лет.
В залог могут быть предоставлены: квартиры, таунхаусы, жилые дома, земельные участки, гаражи. Кредит может быть использован на любые цели: ремонт квартиры, путешествия, обучение, приобретение загородного дома и реализацию других личных планов. Подтверждение целевого использования не требуется.
Старший управляющий директор-начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев отметил:
«Нецелевые кредиты под залог недвижимости представляют собой своеобразный синтез основных достоинств ипотечных и потребительских кредитов: процентная ставка и срок кредита находятся на уровне ипотечных кредитов за счет наличия залога по кредиту, при этом, у клиента есть возможность использовать кредит по собственному усмотрению как в случае потребительского кредитования»
*Процентные ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья.
Источник: Сбербанк России, 03.07.2017 г.
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