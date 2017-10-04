Сбербанк снизил процентные ставки по «Военной ипотеке»Сбербанк России военная ипотека процентная ставка
Сбербанк снизил процентные ставки по кредиту - «Военная ипотека» на 1,4 п.п. Новая процентная ставка составляет 9,5%, она распространяется на готовое и строящееся жилье.
Портфель военной ипотеки в Сбербанке на 1 сентября 2017 года составляет более 55 млрд рублей, прирост за год составил 40%.
Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев это событие прокомментировал так:
«Сбербанк улучшил условия по военной ипотеке в продолжение масштабной демократизации базовых ставок, которое мы произвели 10 августа. В этом году Сбербанк выдал жилищных кредитов военнослужащим на 15 млрд рублей – на 36% больше, чем годом ранее. Благодаря привлекательным условиям по продукту, 9 тысяч семей военнослужащих приобрели жилье. Мы надеемся, что новая ставка 9,5%, которая на данный момент является самой низкой на рынке, позволит нам помочь еще большему количеству военнослужащих по всей стране обзавестись собственным жильем»
Продукт «Военная ипотека» предоставляется военнослужащим участникам накопительно-ипотечной системы, которые имеют право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004г.
Источник: Сбербанк России, 2 октября 2017 года
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