Сбербанк снизил ставки по кредиту «Рефинансирование под залог недвижимости»Сбербанк России залог ипотека процентная ставка условия кредитования
Сбербанк снизил процентную ставку по кредиту «Рефинансирование под залог недвижимости» на 1,4-1,65 п.п. Новые процентные ставки составляют 9,5-10%.
Основное назначение продукта – снизить ставку по действующей ипотеке полученной в другом банке, кроме того, он позволяет объединить до шести разных кредитов в один, снизив общую нагрузку на заёмщика, а также включить в новый кредит сумму на личные цели. Рефинансировать можно потребительские и автокредиты любых банков, включая Сбербанк, а также задолженность по кредитным картам других банков.
Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев сообщил:
«В продолжение рекордного снижения ставок по ипотеке для новых получателей кредитов, которое мы произвели 10 августа, мы улучшили условия и для тех, у кого ипотечный кредит уже есть. Благодаря нашему предложению, можно существенно снизить ставку, сократив свои ежемесячные платежи на 10-30% в зависимости от размера ставки по действующей ипотеке. Мы наблюдаем высокий спрос на этот продукт. В этом году более 2,5* тысяч человек воспользовались им, выдачи составляют 4,1 млрд* рублей, и мы ожидаем значительного увеличения этих показателей»
Сбербанк предлагает следующие условия по кредиту «Рефинансирование под залог недвижимости»:
- Минимальная сумма кредита - 500 000 рублей
- Срок кредита - до 30 лет
- Процентная ставка рефинансирования ипотеки, полученной в другом банке - 9,5%
- Процентная ставка при объединении рефинансирования ипотеки в другом банке и и прочих кредитов** - 10%.
Обновленный Кредит Сбербанка «Рефинансирование под залог недвижимости» появился в апреле 2017 года.
Источник: Сбербанк России, 24 августа 2017 года
*на 18 августа
**потребительские и автокредиты любых банков, включая Сбербанк, а также задолженность по картам с разрешенным овердрафтом других банков + включение дополнительной суммы наличных средств
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